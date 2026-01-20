Rifiuti Tarasconi | Iren non ha gestito bene il passaggio al nuovo sistema

Il sindaco Katia Tarasconi ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla gestione della tariffa puntuale dei rifiuti da parte di Iren, evidenziando alcune criticità nel passaggio al nuovo sistema. Questa posizione segna un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali, suscitando interesse sulla qualità del servizio e sulle modalità di gestione adottate dall'azienda. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle analisi sulla gestione dei rifiuti nel territorio.

Ha destato molto stupore il cambio d'atteggiamento del sindaco Katia Tarasconi nei confronti della gestione della tariffa puntuale da parte di Iren. Fino a pochi giorni fa l'Amministrazione aveva difeso strenuamente il nuovo sistema di raccolta dell'indifferenziato.

