Rifiuti stop alle bustine monouso nei ristoranti | dall’estate scatta il divieto europeo

A partire dall’estate, i ristoranti europei dovranno rispettare il nuovo divieto di utilizzare bustine monouso per condimenti, salse, olio, aceto e zucchero. Questa misura mira a ridurre i rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili nel settore alimentare. La normativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche ambientali volte a limitare l’uso di plastica monouso e a favorire comportamenti più responsabili.

Niente più bustine nei ristoranti europei, quindi stop al monouso per maionese, ketchup, salse in genere, olio e aceto, e anche per lo zucchero. Scatterà ad agosto l’obbligo previsto dal regolamento europeo sugli imballaggi, il Packaging and packaging waste regulation (Ppwr). Lo stesso destino toccherà al monouso in plastica bagnoschiuma e shampoo negli hotel ma da gennaio 2030. Ma per esempio nel mirino finiranno anche gli imballaggi monouso per frutta e verdura al di sotto degli 1,5 kg di peso. Ed è per questo che ci sarà la possibilità per i clienti di utilizzare contenitori propri quando si scegli l’asporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

