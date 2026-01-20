Rifiuti la classifica 2025 | chi vola oltre il 90% e chi è maglia nera in Emilia-Romagna

Il Report rifiuti 2025 di Regione Emilia-Romagna e Arpae analizza i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel 2024. La regione si distingue per le performance nella raccolta differenziata, evidenziando chi raggiunge oltre il 90% di riciclo e le aree con risultati più bassi. Questa analisi fornisce una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione ambientale e sui progressi fatti nel settore dei rifiuti.

L’Emilia-Romagna è la regione che gestisce meglio i rifiuti urbani. A dirlo è il Report rifiuti 2025 di Regione e Arpae, che prende in considerazione i dati del 2024. Su tutto il territorio sono state prodotte circa 3 tonnellate di rifiuti (2.977.305), pari a 664 chili ad abitante e un aumento del 3,9% rispetto al 2023. Un incremento, però, dovuto alla crescita in regione della raccolta differenziata: pari a 2.351.681 tonnellate di rifiuti urbani, il 79% della produzione totale (+1,8% rispetto al 2023). Inoltre, 257 comuni (con una popolazione attiva di oltre 4,1 milioni di cittadini) su 330 hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata complessiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

