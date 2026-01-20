Rifiuti la classifica 2025 | chi vola oltre il 90% e chi è maglia nera in Emilia-Romagna

Il Report rifiuti 2025 di Regione Emilia-Romagna e Arpae analizza i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel 2024. La regione si distingue per le performance nella raccolta differenziata, evidenziando chi raggiunge oltre il 90% di riciclo e le aree con risultati più bassi. Questa analisi fornisce una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione ambientale e sui progressi fatti nel settore dei rifiuti.

L’Emilia-Romagna è la regione che gestisce meglio i rifiuti urbani. A dirlo è il Report rifiuti 2025 di Regione e Arpae, che prende in considerazione i dati del 2024. Su tutto il territorio sono state prodotte circa 3 tonnellate di rifiuti (2.977.305), pari a 664 chili ad abitante e un aumento del 3,9% rispetto al 2023. Un incremento, però, dovuto alla crescita in regione della raccolta differenziata: pari a 2.351.681 tonnellate di rifiuti urbani, il 79% della produzione totale (+1,8% rispetto al 2023). Inoltre, 257 comuni (con una popolazione attiva di oltre 4,1 milioni di cittadini) su 330 hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata complessiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, la classifica 2025: chi vola oltre il 90% e chi è maglia nera in Emilia-Romagna Leggi anche: Chi produce meno rifiuti in Emilia-Romagna? La classifica dei Comuni Ricicloni 2025 Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italianiScopri chi sono i 9 più ricchi in Emilia-Romagna, secondo la classifica Forbes dei miliardari italiani. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Lombardia ancora al 1° posto per raccolta Raee domestici (+2%); Tasse più contestate, nel 2025 in testa la Tari: superate Irpef e Imu; Raccolta differenziata, Pordenone quarta in Italia nella gestione dei rifiuti con l'85,4%. Udine cresce al 74,7%; Bari e 3 città della provincia tra i Comuni Plastic Free 2026: Gestione virtuosa dei rifiuti. Raccolta differenziata, Pordenone quarta in Italia nella gestione dei rifiuti con l'85,4%. Udine cresce al 74,7% - Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni più virtuose d'Italia nella gestione dei ... ilgazzettino.it

Puntuale, ad ogni inizio anno, l’Ispra rende nota la classifica dei comuni più “virtuosi” in tema ambientale, quelli cioé che nel corso dell’ultimo anno hanno avviato al riciclo la percentuale più alta dei rifiuti prodotti. Analizzando questi dati, possiamo tuttavia stila - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.