Domani, mercoledì 21 gennaio alle 14, su Punto Radio Cascina, Luca Doni intervisterà la cantautrice Rakele in occasione del lancio del suo nuovo singolo,

Pisa, 20 gennaio 2025 - Domani, mercoledì 21 gennaio alle 14, in diretta su Punto Radio Cascina, Luca Doni intervisterà Rakele in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Ridiragazza”. L’intervista andrà in onda all’interno del programma “Cartoline Digitali”, con la complicità di Alessandro Galli di Galli&Galli. “Ridiragazza” è il nuovo singolo della cantautrice e psicoarteterapeuta napoletana Rakele, prodotta da Bungaro, ed è un brano che affronta il tema della violenza sulle donne attraverso un linguaggio simbolico, istintivo e profondamente femminile. Il videoclip di Ridiragazza, diretto e girato da Lorenzo Chiodo, mette in scena sette ragazze e sette lupi che si muovono liberamente nello stesso spazio, come parte di un unico branco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ridiragazza", il nuovo singolo della cantautrice Rakele a Punto Radio

ridiragazza, non per nascondere le tue ferite, ma per indagarle, entrarci dentro con tutta la testa e poi illuminarle: “Siamo reali, potenti come querce Audaci contro le correnti Luminescenti con i nostri occhi Cantiamo quando siamo tristi Lo sai meglio di me Che - facebook.com facebook