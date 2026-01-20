Ricordi Segreti | il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria urto e nuove direzioni

Da spettacolo.periodicodaily.com 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ATLANTE presentano il loro nuovo EP, “Ricordi Segreti”, in uscita il 23 gennaio per Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe. Un progetto che esplora temi di memoria e introspezione, offrendo un suono maturo e riflessivo. Un lavoro che segnala nuove direzioni artistiche, mantenendo la sobrietà e l’equilibrio tipici del loro stile. Un ascolto che invita alla riflessione e alla scoperta di emozioni profonde.

Gli ATLANTE tornano con “Ricordi Segreti”, nuovo EP in uscita 23 gennaio per Pioggia Rossa Dischi con distribuzione Believe. Un lavoro breve ma densissimo: quattro tracce che chiudono un ciclo e, nello stesso gesto, aprono un varco. È l’atto finale che completa il percorso di Poi Rinascere, trasformandone gli ultimi frammenti in un EP “frastagliato”, più libero, più sperimentale, più consapevole. “Ricordi Segreti” non è una semplice appendice: è un punto di vista nuovo. Qui il ricordo non è nostalgia, ma materia viva, da piegare, scomporre e ricomporre in un mosaico sonoro inedito. Il passato viene salutato senza romanticismi: con lucidità, con impatto, con la volontà di cambiare davvero. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

ricordi segreti il nuovo ep degli atlante tra memoria urto e nuove direzioni

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Ricordi Segreti”: il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria, urto e nuove direzioni

Tra heritage e tecnologia, le nuove direzioni della moda a Pitti Uomo 2025A Pitti Uomo 109, la moda maschile per l’AutunnoInverno 2026-27 si presenta come un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Leggi anche: “Show”, il nuovo EP degli Incomodo mette in scena lo spettacolo della nostra società

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ricordi segreti nuovoSegreti di famiglia 3, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio: Ilgaz è stato indirettamente responsabile della morte di Metin? - Cosa accadrà nelle prossime puntate Segreti di famiglia 3 disponibili su Mediaset Infinity dal 19 al 23 gennaio 2026? superguidatv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.