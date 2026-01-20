Ricordi Segreti | il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria urto e nuove direzioni

Gli ATLANTE presentano il loro nuovo EP, “Ricordi Segreti”, in uscita il 23 gennaio per Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe. Un progetto che esplora temi di memoria e introspezione, offrendo un suono maturo e riflessivo. Un lavoro che segnala nuove direzioni artistiche, mantenendo la sobrietà e l’equilibrio tipici del loro stile. Un ascolto che invita alla riflessione e alla scoperta di emozioni profonde.

Gli ATLANTE tornano con "Ricordi Segreti", nuovo EP in uscita 23 gennaio per Pioggia Rossa Dischi con distribuzione Believe. Un lavoro breve ma densissimo: quattro tracce che chiudono un ciclo e, nello stesso gesto, aprono un varco. È l'atto finale che completa il percorso di Poi Rinascere, trasformandone gli ultimi frammenti in un EP "frastagliato", più libero, più sperimentale, più consapevole. "Ricordi Segreti" non è una semplice appendice: è un punto di vista nuovo. Qui il ricordo non è nostalgia, ma materia viva, da piegare, scomporre e ricomporre in un mosaico sonoro inedito. Il passato viene salutato senza romanticismi: con lucidità, con impatto, con la volontà di cambiare davvero.

