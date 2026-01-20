ricky martin conquista milano il cantante alla sfilata armani con gianni morandi

Ricky Martin ha partecipato alla sfilata Armani a Milano, accompagnato da Gianni Morandi. L’evento, uno dei più attesi nel mondo della moda internazionale, ha visto la presenza di numerosi ospiti, tra cui il cantante. La sfilata ha segnato il debutto del nuovo direttore artistico, Leo dell’Orco, alla guida della maison Armani, in un contesto di grande attenzione e interesse nel settore moda.

Ricky Martin non passa mai inosservato, soprattutto quando arriva ad uno degli eventi più esclusivi della moda internazionale: il cantante infatti è giunto a Milano per assistere ad uno degli eventi moda più glamour e attesi del momento, la prima sfilata del nuovo direttore artistico di Armani, Leo dell’Orco, che ha preso il posto dello stilista dopo la sua morte. Naturalmente l’arrivo di Ricky Martin ha mandato in visibilio i fan che hanno acclamato il cantante come una vera e propria star, accogliendo il 54enne tra applausi e flash. Ricky, da parte sua, non si è sottratto, con la consueta simpatia e quell’eleganza che da sempre lo contraddistingue, posando per i fotografi con naturalezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: “Armani sarà eterno”La Fashion Week di Milano si conclude con un omaggio a Giorgio Armani, figura simbolo del settore, e presenta la prima sfilata firmata Leo Dell’Orco.

