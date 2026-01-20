Riccardo Salvagno ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla notte di Lady Bruneth, in seguito all’interrogatorio durato un’ora. Ha spiegato i dettagli sulla presenza del vigile e sul video che non possiede, fornendo la sua versione dei fatti. L’intervista, registrata tra le due e le tre del pomeriggio, offre uno sguardo chiaro e diretto sugli eventi di quella notte, senza eccessi o sensazionalismi.

VENEZIA - Il registratore è stato acceso poco prima delle due del pomeriggio, e poco prima delle tre è stato spento. Lady Bruneth ha parlato con i carabinieri per circa un’ora, abbastanza perché i militari le chiedessero di come avesse conosciuto Riccardo Salvagno, di quante volte si fossero incontrati, della natura del loro rapporto e poi, ovviamente, di quel presunto filmato che lo ossessionava, al punto di diventare il movente dietro l’omicidio di un 25enne, freddato con un colpo di pistola in fronte, tra i campi del Veneziano, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. La transessuale di origini spagnole ha risposto punto su punto e le sue dichiarazioni ora serviranno agli inquirenti per mettere ordine nel rompicapo che, a distanza di venti giorni, è ancora il delitto di San Silvestro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Riccardo Salvagno, la verità di Lady Bruneth e l'interrogatorio durato un'ora: «Io, il vigile e quel video che non ho». Ecco cos'ha detto su quella notte

Riccardo Salvagno, Lady Bruneth e quell'ultimo incontro: «Ha minacciato di uccidere anche me. È ossessionato da un video che io non ho»Riccardo Salvagno e Lady Bruneth sono coinvolti in un episodio in cui Salvagno avrebbe minacciato Bruneth, dichiarando di essere un poliziotto e di poter agire contro di lei.

Omicidio Sergiu Tarna, parla la escort del video con il vigile Salvagno: «Io non c’entro, è stato solo un cliente»L'episodio riguardante l’omicidio di Sergiu Tarna si arricchisce di nuovi elementi, con la testimonianza della escort Lady Bruneth, coinvolta nell’indagine e citata dall’interrogatorio di Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato con l’accusa di omicidio.

A parlare è Lady Bruneth, la transessuale citata nell’interrogatorio di garanzia da Riccardo Salvagno, il vigile urbano in carcere con l’accusa di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna il 31 dicembre scorso facebook

18/1/26. Proseguono le indagini dei carabinieri sulla tragica vicenda del vigile chioggiotto in servizio a Venezia Riccardo Salvagno e del suo complice Andrea Vescovo che ha portato all'uccisione del giovane cameriere Sergiu Targa. Sarà sentita anche la esc x.com