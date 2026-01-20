Riccardo Salvagno la verità di Lady Bruneth e l' interrogatorio durato un' ora | Io il vigile e quel video che non ho Ecco cos' ha detto su quella notte

Da ilgazzettino.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Salvagno ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla notte di Lady Bruneth, in seguito all’interrogatorio durato un’ora. Ha spiegato i dettagli sulla presenza del vigile e sul video che non possiede, fornendo la sua versione dei fatti. L’intervista, registrata tra le due e le tre del pomeriggio, offre uno sguardo chiaro e diretto sugli eventi di quella notte, senza eccessi o sensazionalismi.

VENEZIA - Il registratore è stato acceso poco prima delle due del pomeriggio, e poco prima delle tre è stato spento. Lady Bruneth ha parlato con i carabinieri per circa un’ora, abbastanza perché i militari le chiedessero di come avesse conosciuto Riccardo Salvagno, di quante volte si fossero incontrati, della natura del loro rapporto e poi, ovviamente, di quel presunto filmato che lo ossessionava, al punto di diventare il movente dietro l’omicidio di un 25enne, freddato con un colpo di pistola in fronte, tra i campi del Veneziano, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. La transessuale di origini spagnole ha risposto punto su punto e le sue dichiarazioni ora serviranno agli inquirenti per mettere ordine nel rompicapo che, a distanza di venti giorni, è ancora il delitto di San Silvestro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

riccardo salvagno la verit224 di lady bruneth e l interrogatorio durato un ora io il vigile e quel video che non ho ecco cos ha detto su quella notte

© Ilgazzettino.it - Riccardo Salvagno, la verità di Lady Bruneth e l'interrogatorio durato un'ora: «Io, il vigile e quel video che non ho». Ecco cos'ha detto su quella notte

Riccardo Salvagno, Lady Bruneth e quell'ultimo incontro: «Ha minacciato di uccidere anche me. È ossessionato da un video che io non ho»Riccardo Salvagno e Lady Bruneth sono coinvolti in un episodio in cui Salvagno avrebbe minacciato Bruneth, dichiarando di essere un poliziotto e di poter agire contro di lei.

Omicidio Sergiu Tarna, parla la escort del video con il vigile Salvagno: «Io non c’entro, è stato solo un cliente»L'episodio riguardante l’omicidio di Sergiu Tarna si arricchisce di nuovi elementi, con la testimonianza della escort Lady Bruneth, coinvolta nell’indagine e citata dall’interrogatorio di Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato con l’accusa di omicidio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.