Ribaltone al Milan Elliott fuori quasi subito Con lui anche Furlani? La sensazione

Il Milan si avvia a concludere la gestione di Elliott, con l’uscita prevista entro il primo trimestre dell’anno. RedBird, nuovo proprietario, si appresta a estinguere il prestito in corso, interessi compresi. Questa operazione segna un cambiamento importante per il club, che potrebbe anche vedere la fine del coinvolgimento di Furlani. Un passaggio che apre nuove prospettive per il futuro della società rossonera.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha riferito ulteriori particolari sulle voci che riguardano l'imminente uscita del fondo Elliott Management Corporation dal Milan. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sta infatti lavorando al rifinanziamento con cui estinguere - in netto anticipo - il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi a lui concesso dalla famiglia Singer e in scadenza nel 2028. Chi fornirà a Cardinale i soldi? I colloqui avviati con la società Manulife Comvest sono in una fase cruciale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

