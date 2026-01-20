ribalta mondiale perugia vola su netflix

Perugia si distingue a livello internazionale grazie alla sua presenza nella nuova serie di Netflix,

Perugia vola nel mondo con la nuova serie delle meraviglie targata Netflix. La città con le sue bellezze e i suoi tesori più simbolici è infatti grande protagonista di ’Come si dice “amore”?’ (nelle foto), la commedia romantica coreana disponibile da venerdì sulla piattaforma streaming e ieri già al settimo posto tra le serie più viste in Italia. Si tratta di uno dei titoli più attesi di questo 2026 sull’onda dello strepitoso successo mondiale dei k-drama, cioè le serie televisive prodotte in Corea del Sud diventateun autentico fenomeno globale. Scritta dalle celebri Hong Sisters (Hong Jung-eun e Hong Mi-ran) e diretta da Yoo Young-eun, ’Come si dice “amore”?’ è stata girata a Perugia il 5, 6 e 9 dicembre del 2024: tre giornate intensissime che hanno trasformato in set Piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore sullo sfondo, via Appia e la zona dell’Acquedotto, via Alessi e i portici della Prefettura in piazza Italia dove decine di fan hanno atteso e applaudito i protagoniste, due superstar amatissime dal pubblico, soprattutto dei più giovani: l’attore Kim Seon-ho e l’attrice Go Yoon-jung. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mondiale per Club, Perugia travolge il Sada e vola in semifinaleLa Sir Sicoma Monini Perugia conferma la sua superiorità al World Club Championship 2025, conquistando la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi.

Perugia strapazza il Sada Cruzeiro e vola in semifinale al Mondiale per Club. Attesa per l’avversarioPerugia conquista la semifinale del Mondiale per Club di volley maschile con una vittoria convincente sul Sada Cruzeiro.

