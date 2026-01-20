Ribalta mondiale Perugia vola su Netflix
Perugia si distingue a livello internazionale grazie alla sua presenza nella nuova serie di Netflix,
Perugia vola nel mondo con la nuova serie delle meraviglie targata Netflix. La città con le sue bellezze e i suoi tesori più simbolici è infatti grande protagonista di ’Come si dice “amore”?’ (nelle foto), la commedia romantica coreana disponibile da venerdì sulla piattaforma streaming e ieri già al settimo posto tra le serie più viste in Italia. Si tratta di uno dei titoli più attesi di questo 2026 sull’onda dello strepitoso successo mondiale dei k-drama, cioè le serie televisive prodotte in Corea del Sud diventateun autentico fenomeno globale. Scritta dalle celebri Hong Sisters (Hong Jung-eun e Hong Mi-ran) e diretta da Yoo Young-eun, ’Come si dice “amore”?’ è stata girata a Perugia il 5, 6 e 9 dicembre del 2024: tre giornate intensissime che hanno trasformato in set Piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore sullo sfondo, via Appia e la zona dell’Acquedotto, via Alessi e i portici della Prefettura in piazza Italia dove decine di fan hanno atteso e applaudito i protagoniste, due superstar amatissime dal pubblico, soprattutto dei più giovani: l’attore Kim Seon-ho e l’attrice Go Yoon-jung. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mondiale per Club, Perugia travolge il Sada e vola in semifinaleLa Sir Sicoma Monini Perugia conferma la sua superiorità al World Club Championship 2025, conquistando la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi.
Perugia strapazza il Sada Cruzeiro e vola in semifinale al Mondiale per Club. Attesa per l’avversarioPerugia conquista la semifinale del Mondiale per Club di volley maschile con una vittoria convincente sul Sada Cruzeiro.
Mondiale per Club: Perugia vince la semifinale con il Renata - 21) contro i brasiliani e domani ritroverà in finale l'Osaka che ha sconfitto con lo stesso punteggio i polacchi dell'Aluron ... corrieredellosport.it
"La Coppa del mondo di sci femminile è un grande evento che premia il #Fvg all'interno di un percorso di collaborazioni internazionali che stanno portando la regione alla ribalta dello sport mondiale". Così @alessiarosolen e @Pier_Roberti a #Tarvisio tinyu x.com
LA FOLLE VICENDA- UN FILMATO DOVE UNA 90ENNE DICE UNA FRASE "TRASH" FINISCE ALLA RIBALTA MONDIALE. PARENTI FURIOSI: "VIDEO FATTO A ELMAS DA CHI DOVEVA TUTELARLA" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.