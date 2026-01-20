Retegui macchina da gol anche in Arabia | l’attaccante manda un messaggio a distanza a Gattuso

Retegui, attaccante italiano ora in forza all’Al-Qadsiah in Arabia, conferma il suo talento anche fuori dai campionati europei. Con ottimi numeri e un fiuto del gol riconosciuto, invia un messaggio a Gattuso, mostrando continuità e determinazione. La sua esperienza nel calcio saudita testimonia la crescita e le opportunità di un calciatore che, pur lontano dai riflettori, mantiene alta la propria qualità e ambizione.

