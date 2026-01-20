Il 20 gennaio, su Video Mediaset, è disponibile in streaming la seconda puntata di

Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kadin). Nella puntata odierna la festa per la circoncisione di Doruk continua a far emergere conflitti. Bahar affronta Sarp per le fotografie con Sirin e i due litigano furiosamente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 20 gennaio | Video Mediaset

