Renard | La grande sconfitta è l’Africa è stata offerta una pessima immagine Tutto è nato da un errore arbitrale

Hervé Renard, selezionatore dell’Arabia Saudita e vincitore della Coppa d’Africa con Zambia e Costa d’Avorio, analizza la recente sconfitta del Marocco contro il Senegal. Secondo lui, la vera perdita è per l’Africa stessa, che ha ricevuto un’immagine negativa a causa di un errore arbitrale. Con una vasta esperienza nel calcio africano, Renard offre una prospettiva lucida e priva di sensazionalismi sulla partita e le sue conseguenze.

