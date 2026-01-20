Renard | La grande sconfitta è l’Africa è stata offerta una pessima immagine Tutto è nato da un errore arbitrale
Hervé Renard, selezionatore dell’Arabia Saudita e vincitore della Coppa d’Africa con Zambia e Costa d’Avorio, analizza la recente sconfitta del Marocco contro il Senegal. Secondo lui, la vera perdita è per l’Africa stessa, che ha ricevuto un’immagine negativa a causa di un errore arbitrale. Con una vasta esperienza nel calcio africano, Renard offre una prospettiva lucida e priva di sensazionalismi sulla partita e le sue conseguenze.
Selezionatore dell’Arabia Saudita, Hervé Renard conosce meglio di chiunque altro il calcio africano. Due volte vincitore della Coppa d’Africa con lo Zambia nel 2012 e poi con la Costa d’Avorio nel 2015, l’allenatore francese, in carica in Marocco dal 2016 al 2019, è tranchant quando si parla di Senegal – Marocco in una intervista a Le Parisien. «Chi ne esce sconfitta è l’Africa. Eventi come quello di domenica sera non restituiscono una bella immagine, ma non possiamo tornare indietro. Tutto è cominciato con la decisione sbagliata dell’arbitro che ha annullato il gol senegalese di Sarr per un fallo precedente tutt’altro che evidente di Seck su Hakimi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: “La Preside”, intervista a Luisa Ranieri: “Eugenia è una donna che esce dagli schemi, è stata una grande responsabilità interpretarla. Vietare nelle scuole l’educazione sessuale è un errore”
Caos in Venezuela, esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo. Le voci di un golpe e la scoperta: «Nato tutto da un errore». Trump: «Niente elezioni per ora» – La direttaIn Venezuela, nelle ultime ore si sono registrate esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo, alimentando voci di un possibile golpe.
Renard: «La grande sconfitta è l’Africa, è stata offerta una pessima immagine. Tutto è nato da un errore arbitrale» - Hervé Renard condanna Brahim Diaz: Un cucchiaio in finale di Coppa d'Africa contro il Senegal è irrispettoso per il Marocco ... ilnapolista.it
#Renard: «La grande sconfitta è l’Africa, è stata offerta una pessima immagine. Tutto è nato da un errore arbitrale». A Le Parisien il ct dell’#ArabiaSaudita, ha vinto due coppe d'Africa: «Sadio #Mané è il vero eroe della Coppa, #Brahim ha mancato di rispetto a facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.