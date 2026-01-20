Reilly Opelka fa discutere agli Australian Open per il completo da safari | il costo è esagerato

Reilly Opelka ha attirato l'attenzione agli Australian Open indossando un completo dal design originale e insolito. Tuttavia, il suo abbigliamento ha suscitato discussioni a causa del prezzo elevato, che ha fatto sorgere domande sulla convenienza e sul valore di tali scelte stilistiche nel contesto del torneo.

Reilly Opelka ha stupito tutti agli Australian Open con un completo molto particolare, il cui costo è esagerato.

