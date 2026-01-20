Regione Puglia | in treno i due assessori ideale passaggio di consegne per i Trasporti Ciliento e Piemontese ieri mattina

Ieri mattina, in occasione del cambio di incarico, gli assessori Ciliento e Piemontese hanno viaggiato insieme in treno regionale tra Foggia e Bari. Un gesto simbolico che ha rappresentato un passaggio di consegne nelle politiche di trasporto e mobilità della regione Puglia. Raffaele Piemontese, nel suo primo giorno come assessore, ha scelto di condividere il viaggio con cittadini e lavoratori, sottolineando l’importanza del trasporto pubblico regionale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Nel suo primo giorno da assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese ha scelto di iniziare il lavoro prendendo il treno regionale veloce delle 7:32 da Foggia a Bari, condividendo il viaggio con studenti, impiegati, lavoratori e docenti che ogni mattina utilizzano il treno come un vero e proprio metrò regionale. "Ho voluto cominciare così, da uno dei momenti centrali della vita quotidiana di migliaia di persone – ha dichiarato Piemontese – perché le politiche pubbliche sui trasporti nascono nei luoghi attraversati ogni giorno dalle persone: sui binari, nelle carrozze, negli orari in cui la maggior parte dei pugliesi raggiunge i luoghi di lavoro, le scuole o le università.

