Regione | Bucci Nessuno strappo Bozzano e Boitano ancora in maggioranza

Il presidente della Regione Marco Bucci ha confermato che non ci sono divisioni all’interno della maggioranza, nonostante l’uscita di Giovanni Boitano e Alessandro Bozzano, entrambi ora in Noi Moderati. La conferma arriva in un contesto di stabilità politica, con nessun segnale di strappi o crisi interne. La maggioranza regionale si mantiene compatta, garantendo continuità nell’azione amministrativa e nel coinvolgimento delle forze politiche di supporto.

Il presidente della Regione Marco Bucci getta acqua sul fuoco e non vede strappi in maggioranza, neppure dopo l'addio del capogruppo di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano e del consigliere di Vince Liguria Alessandro Bozzano, che da oggi entrano in Noi Moderati, ufficialmente quindi in maggioranza.

Regione: nasce il gruppo 'Noi Moderati', Bozzano e Boitano lasciano con polemica le liste civicheÈ stato annunciato il passaggio di Giovanni Boitano e Alessandro Bozzano, rispettivamente capogruppo di Orgoglio Liguria e consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati, alle nuove formazioni politiche.

Cinema Bucci ancora a porte chiuse. Dalla Regione fondi per 800 mila euroIl Cinema Bucci rimane ancora chiuso al pubblico, in attesa dell’apertura ufficiale.

