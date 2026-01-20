Referendum sulla giustizia a Bussecchio un' assemblea pubblica sulle ragioni del No

Giovedì alle 20:30, presso la Casa del lavoratore di Bussecchio in via Cerchia 98, si svolgerà un’assemblea pubblica sul Referendum Nordio. L’incontro, promosso dai Circoli Pd di Bussecchio, Carpena, Magliano e Resistenza Fratelli Spazzoli, ha lo scopo di approfondire le ragioni del No e di favorire un confronto aperto e informato sulla questione.

Giovedì alle 20,30, alla Casa del lavoratore di Bussecchio in via Cerchia 98, si terrà un’assemblea pubblica sul Referendum Nordio, organizzata dai Circoli Pd Bussecchio-Carpena-Magliano e Resistenza Fratelli Spazzoli. Dopo i saluti dei segretari di Circolo Davide Simoncelli e Mattia Signani.🔗 Leggi su Forlitoday.it Referendum sulla Giustizia, le ragioni del “No” del Movimento 5 StelleIl referendum sulla Giustizia rappresenta un momento importante di confronto pubblico sulle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, in particolare riguardo all’ordinamento giudiziario e alla separazione delle carriere dei magistrati. Leggi anche: "Un referendum sulla Multiutility". L’assemblea pubblica per lanciarlo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; I contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia e la questione dei tempi; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Il referendum sulla giustizia rischia di slittare. Referendum giustizia 2026, firme raggiunte: quando si vota e i quesiti - Il referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si terrà senza quorum: quali sono i cinque quesiti e cosa cambia votando SÌ ... quifinanza.it Bettini si rimangia la parola sul referendum: Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni - Oggi il referendum sulla Giustizia è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni, sostiene l'ideologo dem. Che dice di non voler fare il nemico della sinistra, e che quindi voterà no. Ma al Congresso d ... ilfoglio.it Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI Referendum giustizia, gli italiani sono disorientati. L’ANM non focalizza il punto della domanda. Che strano Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-gli-italiani-sono-disorientati-lanm-non-focalizza-il-punto-della-domanda-che-strano-496348/ - facebook.com facebook Referendum giustizia, Claudia Eccher: "Sondaggio interno, il 40% a favore della separazione delle carriere" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.