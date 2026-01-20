Referendum giustizia c’è il Comitato Irpino – Società Civile per il NO

Il 23 gennaio alle 10:30, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società Civile per il NO. Questo organismo, nato dal basso, ha l’obiettivo di promuovere informazione e consapevolezza in vista del referendum sulla giustizia, sostenendo l'importanza di difendere i principi costituzionali attraverso l’impegno civico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 23 gennaio, alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società Civile per il NO, un’iniziativa nata dal basso per “promuovere informazione, consapevolezza e impegno civico in difesa della Costituzione”. “L ’appuntamento rappresenta un momento pubblico di riflessione sui temi della giustizia, della democrazia e dei diritti fondamentali – spiegano gli organizzatori – valori che il Comitato ritiene oggi più che mai da preservare. Al centro dell’incontro, l’invito chiaro e deciso a votare NO al Referendum Giustizia, come scelta di tutela dell’equilibrio costituzionale e delle garanzie democratiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Costituito a Genova il comitato Società civile per il no al referendum costituzionaleIl 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della ‘Società civile per il no al Referendum costituzionale’.

Riforma giustizia, la presentazione del Comitato referendario per il "No" di associazioni e società civileA Palermo si costituisce il Comitato referendario per il “No” alla riforma della giustizia, promosso da associazioni e società civile.

