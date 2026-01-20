Giovanni Zannini, avvocato penalista di 52 anni nato a Santa Maria Capua Vetere, è il candidato più votato in provincia di Caserta alle ultime elezioni regionali con circa 32 mila preferenze. Con tre legislature nel Consiglio regionale campano, rappresenta un punto di riferimento per Forza Italia nella regione. La sua lunga esperienza e il forte consenso popolare lo collocano tra i protagonisti della scena politica locale, in un contesto caratterizzato da tensioni e scrutinio pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Con circa 32 mila preferenze, Giovanni Zannini (Forza Italia) è stato il candidato più votato in provincia di Caserta alle recenti elezioni regionali e il terzo più votato in tutta la Campania: del resto l’avvocato penalista di 52 anni, nato a Santa Maria Capua Vetere ma mondragonese di origini, del Consiglio regionale campano è un veterano essendo giunto alla sua terza legislatura. Figlio di un importante esponente casertano delle Acli, per anni Zannini è stato riferimento politico dell’ex governatore De Luca nella provincia di Caserta riuscendo nel tempo ad accrescere il suo peso sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Recordman di preferenze, chi è Zannini il consigliere campano nella bufera

Chiesto l’arresto per il consigliere campano appena rieletto, Giovanni Zannini indagato per corruzioneLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia con oltre 30 mila preferenze.

Leggi anche: Regionali 2025, chi è Antonio Decaro il nuovo presidente della Regione Puglia e recordman di preferenze

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Prima e dopo Amati, niente assessori: Brindisi è sempre la cenerentola della Puglia; Centrodestra varesino: il falò delle ambizioni resta in attesa. Slittano a febbraio gli Stati Generali; LA NUOVA GIUNTA AMARO IN BOCCA NEL PARTITO DI ELLY SCHLEIN: SOLO 4 DEL PD NEL GOVERNO. ATTESE LE COMPENSAZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI; Ecco come il recordman di vittorie sul Lauberhorn imbrogliò nel 1939.

Zannini, chi è il recordman di preferenze accusato di corruzioneCon quasi 32 mila preferenze, Giovanni Zannini, candidato di Forza Italia, si è affermato come il più votato in provincia di Caserta alle ultime elezioni regionali e come il terzo candidato più suffra ... corriereirpinia.it