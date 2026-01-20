Recensione Amara – Geolier – Tutto è possibile
Tutto è possibile suona più come una dichiarazione di intenti che come un semplice disco rap: Geolier ci ha messo dentro 24 anni di vita accelerata, fame di successo e il peso enorme di rappresentare qualcosa per una città intera — Napoli — che non ti lascia andare, nemmeno quando il mondo ti applaude dagli stadi. Il progetto parte con una trovata furba e toccante: un pezzo che affonda le radici in un inedito di Pino Daniele, trasformando un desiderio in manifesto poetico. È un gesto che ti può fare alzare le sopracciglia, oppure farti pensare che sì, persino nel rap si può creare ponte con la storia musicale italiana. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
