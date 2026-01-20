Reati in calo a Udine del 25% De Toni | Replicano le nostre politiche anche a Milano

A Udine, i reati sono diminuiti del 25%, segnando un miglioramento nella sicurezza locale. L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha annunciato uno stanziamento di cinque milioni di euro per rafforzare la presenza e le misure di sicurezza sul territorio. De Toni commenta come queste politiche stiano trovando applicazione anche a Milano, contribuendo a un approccio più efficace nella gestione della sicurezza pubblica.

Cinque milioni di euro per rafforzare la sicurezza sul territorio. È lo stanziamento annunciato questa mattina in Prefettura dall'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine.

