Real Madrid-Monaco | formazioni statistiche e anteprima

Ecco un’anteprima della sfida tra Real Madrid e Monaco, con formazioni e statistiche aggiornate. In questo articolo troverete un’analisi dettagliata delle due squadre, le probabili formazioni e le principali informazioni utili per seguire l’incontro, previsto per il 19 gennaio 2026. Un approfondimento obiettivo e informativo, pensato per offrire un quadro chiaro e preciso sulla partita.

2026-01-19 17:44:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita Real Madrid-Monaco. Martedì sera al Bernabeu va in scena il derby di Kylian Mbappe, quando il Real Madrid ospita il Monaco nella fase a gironi della Champions League. I Blancos si preparano alla prima serata europea con Alvaro Arbeloa, che ha difeso i tifosi fischiando i suoi giocatori dopo l'espulsione di Xabi Alonso. Ha detto: "Vedo che sei molto preoccupato per i fischi. So com'è il pubblico del Bernabeu. L'ho detto ai giocatori. Se c'è qualcuno giusto, quello è il pubblico del Bernabeu.

Albert Lesan, giornalista spagnolo, ha fatto dichiarazioni molto dure contro Kylian Mbappé e lo ha incolpato del brutto momento che sta vivendo il Real Madrid. “Bisogna essere molto mediocri, e molto falsi, e molto poco sportivi quando stai per fare il pasill - facebook.com facebook

#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com

