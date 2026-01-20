Raw 19.012026 Career on the line

Benvenuti a questa nuova puntata di Monday Night Raw, registrata dall’SSE Arena di Belfast, Irlanda del Nord. In questa occasione, analizzeremo gli eventi principali della serata, offrendo un resoconto chiaro e dettagliato. Restate con noi per approfondire le ultime novità e i momenti salienti di questa edizione, con un approccio sobrio e accurato.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall' SSE Arena di Belfast, Irlanda del Nord. Lo show inizia con Gunther che raggiunge il ring. Gunther dice a tutti di stare calmi, AJ Styles ha commesso un errore la scorsa settimana, ed è arrivato al loro match con i paraocchi, era così concentrato nel farlo cedere che si è dimenticato con chi lottava sul ring. Gunther parla dei suoi successi e dice che il suo prossimo futuro lo porterà direttamente al World Heavyweight Championship. Dichiara che prenderà parte al Royal Rumble Match. AJ Styles lo interrompe. Lancia una sfida a Gunther per il PLE.

