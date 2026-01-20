Ravezzani | Il gioco di Allegri non è nato ieri In spagna il Real giocava come il Milan di Max

Nel video di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta l’approccio tattico di Allegri, evidenziando come il suo stile sia ben consolidato e riconoscibile nel tempo. Ravezzani sottolinea che il modo di giocare di Allegri non è nato ieri e, facendo un confronto con il passato, ricorda come il Real Madrid in Spagna abbia adottato un sistema simile a quello del Milan di Max.

Nel canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto commentare la partita tra Como e Milan, finita 3-1 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Ravezzani ha voluto soffermarsi sul ruolo di Massimiliano Allegri, facendo riferimento anche alla sua esperienza alla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole: “Allegri ha dei meriti, forse anche quello di avere un po’ di fortuna, ma non dimentichiamo che le scelte del Milan, la filosofia di Allegri, non è nata con Allegri alla Juve o al Milan perchè per esempio in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri, cioè subiva, accettava di farsi attaccare e che poi sfruttando le qualità dei suoi giocatori ripartiva in contropiede. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il gioco di Allegri non è nato ieri. In spagna il Real giocava come il Milan di Max” Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …”Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan sul Cagliari, sottolineando il ruolo di Leao nel successo. Leggi anche: Ravezzani: “Il Milan non è da Scudetto, Allegri non farà il miracolo. Vi spiego il perché” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ravezzani: “Il gioco di Allegri non è nato ieri: in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri" - Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita andata in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Milan. milannews.it

Fabio Ravezzani attacca la dirigenza della Juve: ancora gli acquisti di Openda e David sotto accusa Ha ragione il giornalista facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.