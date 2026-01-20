Ravenna e Marchionni si preparano a ripartire dopo il recente calo di rendimento. La sconfitta più recente ha aperto una fase di riflessione e ha riacceso il dibattito sulla gestione tecnica. Intanto, Scocco sottolinea l'importanza di concentrarsi sul lavoro per tornare a risultati positivi. La situazione richiede un equilibrio tra realismo e interventi mirati per affrontare le sfide del momento.

Realisti e interventisti. Il terzo ko delle ultime quattro giornate, oltre ad aver aperto lo stato di crisi del Ravenna, ha anche alimentato il dibattito sulla posizione di mister Marco Marchionni. Che, fino ad un mese fa, era l’allenatore della squadra campione d’inverno, mentre ora è il tecnico di una squadra in evidente difficoltà. Sportivi e tifosi giallorossi – almeno quelli che hanno affidato il proprio pensiero ai social – tutti delusi e preoccupati per il ko di Sestri Levante contro la matricola Bra, si sono divisi fra chi ha messo in discussione il quarantacinquenne allenatore capitolino e chi invece invita alla prudenza, ricordando che, in fin dei conti, il Ravenna è una neopromossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna e Marchionni, prove di ripartenza. Scocco fa quadrato: "Si ricomincia dal lavoro"

Leggi anche: Ravenna in testa, Marchionni vuole di più: "Non si è lì per caso, ma si può migliorare"

Leggi anche: Ravenna Marchionni sempre a segno in Coppa

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Bra vs Ravenna 2-1; Calcio, Ravenna sconfitto 2-1 dal Bra: vetta della classifica distante sette punti; Ravenna e Marchionni, prove di ripartenza. Scocco fa quadrato: Si ricomincia dal lavoro; Bra-Ravenna, per mantenere viva ogni speranza. Le probabili formazioni.

Ravenna e Marchionni, prove di ripartenza. Scocco fa quadrato: "Si ricomincia dal lavoro" - La sconfitta dei giallorossi con il Bra alimenta voci sul futuro del tecnico, ma il dg: "In questi momenti si vede la forza del gruppo" ... sport.quotidiano.net