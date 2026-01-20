Ravanelli non dimentica | Vialli è stato il mio eroe trovarmelo in squadra è stato incredibile Sulla Juve di oggi e di ieri…

Ravanelli ricorda con affetto il suo collega e amico Vialli, definendolo un eroe personale. La serata benefica “My name is Luca – Ballata con Vialli”, organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, si svolgerà al Teatro Regio. Un’occasione per rendere omaggio al grande attaccante e sostenere la ricerca, unendo passione e solidarietà nel ricordo di un protagonista della storia del calcio italiano.

Ravanelli: «Vialli era il mio eroe, ho sempre cercato di emularlo. La Juve sta per tornare a vincere, sconfitta col Cagliari è assurda»Javier Ravanelli ricorda il suo amico e collega Vialli, sottolineando l'importanza del suo esempio.

Ravanelli: «Vialli era il mio eroe, ho sempre cercato di emularlo. La Juve sta per tornare a vincere, sconfitta col Cagliari è assurda» – VIDEO

Ravanelli ricorda: «Vialli è stato il mio eroe, trovarmelo in squadra è stato incredibile. Sulla Juve di oggi e di ieri…» - (inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio si trasforma nel palcoscenico della serata benefica “My name is Luca – Ballata con Vialli”, organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo ... calcionews24.com