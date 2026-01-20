Rapinò gioielleria nel 2013 Ordine di carcerazione

Nel 2013, un uomo è stato condannato per aver rapinato una gioielleria, con un ordine di carcerazione esecutivo. Recentemente, i Carabinieri di Lugo hanno intensificato i controlli, arrestando un rapinatore e indagando due automobilisti, nel quadro delle attività di sicurezza svolte durante il fine settimana nelle aree più frequentate della zona.

Un rapinatore in manette e due automobilisti indagati a piede libero. È il bilancio dell’attività messa in campo nell’ultimo fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Lugo in occasione del rinforzo dei controlli, nelle ore pomeridiane e serali, nei pressi dei principali centri commerciali e lungo le vie di comunicazione maggiormente frequentate. Diversi militari sono stati impegnati contemporaneamente tra i comuni di Lugo, Massa Lombarda e Conselice. I controlli hanno avuto la finalità di prevenire condotte di guida pericolose ed evitare tragici episodi o incidenti che, negli ultimi tempi sempre più spesso sono oggetto di cronaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

