Tra ottobre e novembre 2025, sono state registrate quattro rapine e tentate rapine ai danni di minorenni nelle stazioni di Chiavenna e Morbegno, nonché su un treno regionale. Le aggressioni, caratterizzate da violenza, hanno coinvolto una baby-gang attiva in questa zona. La Polizia ha avviato indagini per contrastare questa escalation di criminalità e garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate.

Quattro rapine e tentate rapine commesse tra ottobre e novembre 2025 a danno di coetanei, in prevalenza minorenni, nei pressi e all’interno delle stazioni ferroviarie di Chiavenna e Morbegno e a bordo di un treno regionale appena partito da Chiavenna. Sono tutti italiani, quattro ragazzi e due ragazze, e la loro attività di baby malviventi la scorsa settimana è stata "messa in pausa" dai militari delle Compagnie di Chiavenna e di Sondrio, coadiuvati in fase esecutiva da quelli della Compagnia di Pesaro, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano su proposta della locale Procura della Repubblica, a carico di cinque di loro, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine in stazione. Due mesi di violenze. Stop alla baby-gang

Leggi anche: Baby gang, arrestate le due boss 16enni: mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili. Una va in carcere in Toscana, l'altra in comunità in Calabria

Leggi anche: Padova, minacce e rapine in centro e alla stazione: smantellata baby gang di ragazzine

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rapine in stazione. Due mesi di violenze. Stop alla baby-gang - Quattro ragazzi e due ragazze in azione a Chiavenna e Morbegno. ilgiorno.it