rampelli a ricevimento presidente del consiglio nazionale della repubblica slovacca

Martedì 20 gennaio alle ore 13, a Roma, Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, parteciperà a Palazzo Wedekind a un ricevimento in occasione della visita ufficiale del presidente del consiglio nazionale della Repubblica Slovacca. L’evento rappresenta un’occasione di confronto e rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia.

ROMA – Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 13, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, partecipera' a Palazzo Wedekind, a Roma, al ricevimento solenne in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente del consiglio nazionale della Repubblica Slovacca. E' quanto si legge in una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio.

