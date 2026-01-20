Le principali reti televisive italiane, Rai e Mediaset, hanno espresso la loro vicinanza a Stefano De Martino in occasione della perdita del padre, Enrico. Un gesto di solidarietà che riflette il rispetto e l’affetto condivisi dalla comunità televisiva e dal pubblico nei confronti del giornalista e conduttore in questo momento di dolore.

Tutta l’Italia è vicina a Stefano De Martino per la morte dell’amatissimo papà Enrico. Unanime il cordoglio della tv, a partire dai vertici Rai e Mediaset. La prima ad esprimere vicinanza e affetto è stata la Rai, ieri con una nota ufficiale. “La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza. L’azienda esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia”. Vicinanza anche da Rai Pubblicità. “L’Amministratore Delegato, il Presidente e tutta Rai Pubblicità porgono le più sentite condoglianze a Stefano e alla famiglia per il dolore che li ha colpiti”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI E MEDIASET SI STRINGONO ATTORNO A DE MARTINO PER LA MORTE DEL PADRE

La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e MediasetDopo la scomparsa del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, Stefano De Martino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà.

Stefano De Martino, Rai e Mediaset si uniscono attorno al suo doloreIn un gesto di vicinanza, Rai e Mediaset si sono unite nel cordoglio per la perdita del padre di Stefano De Martino.

