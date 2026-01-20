Le tensioni della finale di Coppa d'Africa continuano a suscitare reazioni, con squalifiche imminenti e critiche pubbliche. Il commissario tecnico del Senegal, Thiaw, potrebbe essere sospeso, mentre Hervé Renard, ex allenatore del Marocco, accusa Brahim Diaz di aver offeso un intero popolo. La vicenda evidenzia le conseguenze delle controversie sportive e il clima acceso che ne deriva.

No, la Coppa d’Africa 2025 non finisce mai. È tracimata nel 2026 per esigenze di calendario e a 48 ore dall’incredibile finale è sempre viva. Il Senegal è a Dakar. I Leoni della Teranga hanno portato il trofeo al palazzo presidenziale e la festa non finisce più. A Rabat è rimasta la rabbia. Anche i Leoni dell’Atlas hanno fatto la loro passerella governativa, ma ovviamente c’era un certo anticlimax: in Marocco erano sicuri che avrebbero vinto nel giorno stesso nel quale la Caf gli ha assegnato l’organizzazione del torneo, anni fa. Il tumulto senegalese, la superiorità calcistica della squadra di Sadio Mané - passata purtroppo in secondo piano - e il cucchiaio piegato di Brahim hanno fatto deragliare il sogno marocchino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabbia, lacrime e sfottò: la Coppa d'Africa non finisce mai. Stangate sul Senegal e nessuno perdona Brahim

Coppa d’Africa, Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato di proposito in Marocco-SenegalDurante la partita tra Marocco e Senegal, Brahim Diaz è stato coinvolto in un episodio controverso relativo a un rigore sbagliato intenzionalmente.

Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successoIl Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye.

Rabbia, lacrime e sfottò: la Coppa d'Africa non finisce mai. Stangate sul Senegal e nessuno perdona Brahim - Non si placano gli strascichi della folle finale: attesa una squalifica per il ct dei neocampioni Thiaw, mentre l'ex ct del Marocco Hervé Renard attacca Brahim Diaz: Ha mancato di rispetto a un popol ... gazzetta.it

