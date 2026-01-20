Quiz! Sapresti nominare i giocatori con più gol e assist nella storia della Champions League?
Sei appassionato di calcio e vuoi mettere alla prova la tua conoscenza della Champions League? In questo quiz ti sfidiamo a individuare i giocatori con più gol e assist nella storia della competizione. Con l’avvicinarsi delle gare di questa settimana, è il momento di approfondire le statistiche e scoprire chi ha lasciato il segno in questa prestigiosa competizione europea.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Hai voglia di un quiz sulla Champions League? La Champions League ritorna questa settimana, il che significa che i migliori giocatori del pianeta torneranno in azione per il culmine della fase di campionato prima di raggiungere la parte commerciale della competizione. E quale momento migliore per un quiz: vogliamo che tu nomini le più grandi minacce di goal nella storia della Champions League. Non solo marcatori, ma fornitori, poiché vi chiediamo di nominare i giocatori con il maggior numero di gol e assist combinati da quando la competizione è stata rinominata per la stagione 199293. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
