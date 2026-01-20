questa scuola ripudia la guerra avanza campagna di emergency

Dopo il comune di Codigoro anche l’istituto di istruzione superiore "Guido monaco di Pomposa", sempre di Codigoro, aderisce alla campagna di Emergency copiando lo slogan "Questa scuola R1pud1a la Guerra". La cerimonia qualche giorno fa, alla presenza del delegato di Emergency Serena Cavallari, del vicesindaco Francesco Fabbri, della dirigente scolastica Angela Lucibello, dei docenti e studenti dell’istituto. E’ stato affisso lo striscione che sigla l’adesione della scuola all’iniziativa. "Nella nostra scuola la cultura della pace si cura, si mantiene e si agisce, per formare i futuri cittadini italiani e del mondo, educandoli al rispetto, alla prevenzione dei conflitti, alla volontà di trovare punti di incontro, partendo dalla quotidianità e dai piccoli vissuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

