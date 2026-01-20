quattordicenne scomparso da verona procura indaga per sottrazione di minore

Sono passati sei giorni dalla scomparsa di Diego Baroni, un quattordicenne di Verona. La Procura indaga per sottrazione di minore, mentre le ricerche proseguono senza sosta. Le analisi delle tracce telefoniche indicano che il ragazzo si troverebbe a Milano. La vicenda resta sotto osservazione mentre le autorità cercano di chiarire le ragioni e le circostanze della sua assenza.

Sottrazione di minore è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura della Repubblica di Verona per la scomparsa di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) che dal 12 gennaio non dà più notizie di sé dopo essere uscito da casa per andare a scuola, dove non è mai arrivato. Fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini procedono sull'ipotesi di un sequestro - come riporta Il Corriere di Verona - pur mantenendo il massimo riserbo. L'inchiesta è coordinata direttamente dal procuratore Raffaele Tito. La pista privilegiata è che il ragazzino possa essere stato contattato in Rete e convinto ad andare a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Diego Baroni scomparso 8 giorni fa, si indaga per sottrazione di minore: "Qualcuno lo aiuta a nascondersi"

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola

