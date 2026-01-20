Quanto si è allargato il potere del presidente tra azioni di guerra e i nuovi dazi

Nel primo anno di mandato, l’amministrazione Trump ha ampliato significativamente i poteri del presidente attraverso azioni militari, nuove politiche commerciali e tensioni internazionali. Questi sviluppi hanno suscitato discussioni sul ruolo esecutivo e sui confini delle sue prerogative, influenzando il panorama politico e diplomatico degli Stati Uniti.

L'editorialista del Washington Post Jason Willick ci spiega che il terreno costituzionale sulla politica estera resta accidentato. E poi c'è il problema del rispetto delle sentenze da parte dell'Amministrazione Washington. Al suo primo anno di mandato l'Amministrazione Trump, tra operazioni militari, minacce di annessione, dazi e ostilità varie, si trova ad affrontare parecchie domande sui confini costituzionali del potere esecutivo. Secondo Jason Willick, editorialista del Washington Post che ha scritto molto sul potere del presidente degli Stati Uniti, c'è stata una intensificazione di tensioni di lunga data tra il governo, il Congresso e i tribunali.

