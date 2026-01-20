Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero è influenzato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso in Italia. Conoscere l’andamento di questo indicatore aiuta a comprendere le variazioni dei costi energetici e a fare scelte più consapevoli. In questo articolo, analizzeremo l’attuale situazione del prezzo dell’energia elettrica e i fattori che ne determinano le fluttuazioni.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 20 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,148 €kWh (148,13 €MWh), in leggera diminuzione rispetto ai picchi registrati nel corso del 2025, ma ancora superiore ai livelli pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può prevedere tariffe fisse o variabili, monorarie o biorarie.

