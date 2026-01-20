Quanti sono i ragazzi col coltello in Italia

In Italia, circa 90.000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni hanno ammesso di aver utilizzato coltelli o altre armi per ottenere qualcosa da qualcuno. Questo dato evidenzia una problematica crescente tra i giovani, che richiede attenzione e interventi mirati per prevenire comportamenti rischiosi e promuovere una cultura di rispetto e sicurezza.

Quasi 90 mila studenti tra i 15 e i 19 anni hanno usato coltelli o altre armi «per ottenere qualcosa da qualcuno». Si tratta del 3,5% dei 2,5 milioni di ragazze e ragazzi che frequentano le scuole superiori in Italia. Nel 2018, con più alunni, il dato era dell’ 1,4%. Tra le regioni dove le armi sono più usate c’è proprio la Liguria, quarta con il 4,2%. A precederla Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Umbria. A riferire i numeri dei ragazzi col coltello in Italia è uno studio Espad dell’ Istituto di fisiologia clinica del Cnr. I dati sono del 2025 e il lavoro è ancora inedito. Ad anticiparlo oggi è Repubblica.🔗 Leggi su Open.online

