Quanti soldi guadagna Federica Brignone per il ritorno in gara? Assegno di rispetto a Kronplatz E le Olimpiadi…

Federica Brignone è tornata in gara dopo 292 giorni di assenza a causa di un infortunio, conquistando un sesto posto a Kronplatz. La sua prestazione ha suscitato interesse anche sul fronte economico, con alcuni rumors riguardanti un possibile assegno di rispetto e le opportunità legate alle Olimpiadi. In questo articolo si analizzerà quanto potrebbe aver guadagnato la sciatrice italiana in questa sua recente partecipazione e le implicazioni future per la sua carriera.

Federica Brignone ha fatto il proprio ritorno in gara a 292 giorni di distanza dal terribile infortunio rimedio a inizio aprile durante i Campionati Italiani in Val di Fassa e ha conquistato un pregevole sesto posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Erta nella località altoatesina. La Campionessa del Mondo di specialità è stata semplicemente impeccabile, confezionando un paio di manche di estrema solidità e ottenendo un risultato sontuoso considerando la gravità del problema fisico da cui ha dovuto recuperare. La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un distacco di 1.

Federica Brignone sarà alle Olimpiadi! L’annuncio del Coni “anticipa” la notizia. A gennaio il ritorno in gara?Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi, come annunciato dal Coni.

Sci, il ritorno di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: via allo slalom gigante a KronplatzDopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro alle competizioni ufficiali.

