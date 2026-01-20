Oggi in TV, lo sci alpino femminile propone le prove di gigante a Kronplatz e Kitzbuehel. Ecco gli orari, la startlist e le possibilità di streaming per seguire le competizioni. Una giornata importante per il circuito, che potrebbe delineare nuovi sviluppi nella stagione. Resta aggiornato per non perdere gli appuntamenti principali e seguire le performance delle atlete in gara.

Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il classico slalom gigante di Kronplatz, le due manche scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, mentre, in campo maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, il via è previsto alle 11:30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Non sarà certamente una gara come le altre perché, dopo il grave infortunio, rientra Federica Brignone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, startlist, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, tv, streamingOggi, gli appassionati di sci alpino possono seguire in diretta le gare di gigante a Kronplatz e le prove di Kitzbuehel, con orari di inizio e startlist disponibili.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streamingLo sci alpino in programma oggi in tv prevede lo slalom gigante di Kranjska Gora.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere Federica Brignone a Plan de Corones: orari e programma - La gara di oggi nella quale tornerà a correre in Coppa del Mondo Federica Brignone sarà visibile in chiaro su Rai 2 dalle ore 10:30 ... fanpage.it