Quando il potere si trasforma in dominio, si apre una fase di consolidamento che può ricordare le strutture feudali del passato. Il metodo De Luca rappresenta un esempio di questa dinamica, dove le modalità di gestione si spostano dalla rappresentanza alla monopolizzazione. In questo articolo analizziamo i meccanismi e le implicazioni di questa tendenza, evidenziando come le strategie di controllo possano influenzare il funzionamento delle istituzioni e la partecipazione democratica.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una linea sottile dove la gestione del potere smette di essere governo. E diventa dominio. La vicenda delle dimissioni imposte al sindaco di Salerno, Enzo Napoli, segna quel confine. Anzi, lo calpesta. Perché qui non siamo davanti a una scelta politica. Siamo davanti a un atto di padronanza territoriale. Nudo. Esplicito. Umiliante per le istituzioni. Vincenzo De Luca ecide, ordina, impone. E chi sta sotto esegue. Anche se è un sindaco. Anche se dovrebbe rappresentare una città. Anche se il mandato gli è stato conferito dai cittadini, non dal ‘capo’. L’ombra del condizionamento è pesante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quando il potere diventa dominio: il metodo De Luca e l’ombra del nuovo feudalesimo

Leggi anche: Crisi a Kiev: il crollo del potere di Zelensky e l’ombra di Washington sul nuovo equilibrio ucraino-russo

Leggi anche: Piero De Luca e il futuro della Regione Campania: “Mio padre non sarà il Governatore ombra”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Quando la logistica diventa potere: il nuovo fronte strategico; QUANDO IL POTERE ESCLUDE LE DONNE, LA PACE DIVENTA FRAGILE: ECCO IL SAGGIO DELLA SELLIESE ROSA PROCOPIO; Teresa Mengani: Quando il potere compra tutto e l’umanità non vale più: da America First ad America Last; Trump ed Il pericolo del potere.

Quando il viaggio diventa racconto: a Bit 2026 lo storytelling ridisegna il turismo - Il turismo non si limita più a proporre destinazioni ma costruisce narrazioni. Branding e storytelling saranno al centro di Bit 2026 ... guidaviaggi.it

Quando la sicurezza diventa sorveglianza: il territorio trasformato in una macchina di controllo permanente In evidenza - Di Andrea Caldart (Quotidianoweb.it) Cagliari, 15 gennaio 2026 - Sulla carta viene presentata come una risposta razionale a frane, alluvioni, traffico e infrastrutture fragili. Nella sostanza, però, c ... gazzettadellemilia.it

Chi sa custodirsi non può essere controllato. Il silenzio diventa potere. #riservatezza #forza #riflessioni #pensierodelgiorno #motivazione #consapevolezza #vitaautentica - facebook.com facebook

“Il potere, quando non trova resistenza, diventa inevitabilmente criminale” x.com