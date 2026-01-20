Quando i grandi se ne vanno

La scomparsa di figure di rilievo come Giorgio Armani, Ornella Vanoni e Valentino Garavani rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale e artistico. La loro assenza lascia un vuoto che si avverte profondamente, segnando un momento di riflessione sul valore e l’eredità delle personalità che hanno contribuito a definire il nostro tempo.

Quando se ne vanno i grandi, quelli con la "G" maiuscola, c'è sempre una sensazione "smarrimento". È successo a settembre per Giorgio Armani, a novembre per Ornella Vanoni e nelle scorse ore con la morte di Valentino Garavani. Accade quando gli artisti riescono a lasciare qualcosa di più della "semplice" (che comunque semplice non è) eredità professionale, entrando nella vita delle persone. Con una canzone (come per "l'Ornella", cui Milano ha reso omaggio intitolandole una aiuola davanti allo Strehler, come da lei desiderato), con abiti iconici. O con un colore, come nel caso di Valentino. Il couturier "ha segnato la storia dell'eleganza, dimostrandosi sempre attuale e sensibile al cambiamento dei tempi, senza però mai perdere la propria identità" ha spiegato il governatore Fontana, che ha ricordato le origini lombarde dello stilista, nato l'11 maggio 1932 a Voghera, nel Pavese, da dove è partito per conquistare il mondo.

Quando le Leggende se Ne Vanno, Il Ricordo di Tre Grandi Hanno fatto la storia

