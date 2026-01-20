Quale emergenza viene per prima? A Meloni la scelta

Dopo il viaggio a Seul, Giorgia Meloni si prepara a incontrare gli alleati per discutere le prossime misure sulla sicurezza. La questione riguarda quale emergenza affrontare prioritariamente, in un quadro politico in cui le priorità si intrecciano con le sfide sociali e di sicurezza. La decisione sulla prima emergenza da affrontare rappresenta un passo importante nel definire le strategie del governo.

Di ritorno da Seul, Giorgia Meloni oggi incontra gli alleati per sciogliere i contenuti del prossimo giro di vite sulla sicurezza, il grande contenitore ideologico dentro al quale si mescolano questioni di piccola criminalità, ordine pubblico e di lotta al dissenso.

Maltempo e chiusura delle scuole. Il sindaco difende la sua scelta: "La sicurezza viene prima di tutto"Il sindaco Federico Lorenzoni ha giustificato la decisione di chiudere le scuole il 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle problematiche legate al maltempo.

Leggi anche: Caso Almasri, ecco chi da sinistra dà ragione al governo Meloni: la sicurezza nazionale viene prima di tutto

