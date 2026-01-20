Qarabagh-Eintracht Francoforte Champions League 21-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Qarabagh e Eintracht Francoforte, valido per la Champions League il 21 gennaio 2026 alle 18:45, vede l’Eintracht alla ricerca di una vittoria per evitare l’eliminazione. In questo confronto, analizzeremo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida che si preannuncia decisiva per entrambe le squadre.

Ad un passo dall'eliminazione dalla Champions League l'Eintracht Francoforte di Toppmoeller cerca fortuna sul campo del Qarabagh. La squadra di Qurbanov ha sorpreso tutti con 2 vittorie nelle prime 2 giornate per poi arenarsi facendo un punto nelle restanti 4, in casa contro il Chelsea. Gli azeri al momento sono nei 24 e vincendo blinderebbero comunque uno storico passaggio del turno. Gli Adler non vincono.

