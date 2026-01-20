Pyongyang kim licenzia il vice premier

Kim Jong-un ha licenziato il vice premier Yang Sungho durante una visita al progetto di modernizzazione del Ryong Song Machine Complex. Questa decisione, avvenuta in modo immediato, segnala possibili cambiamenti nella gestione economica e politica della Corea del Nord. La notizia evidenzia come le dinamiche interne al governo siano soggette a rapide evoluzioni, influenzando il contesto politico e industriale del paese asiatico.

0.22 Il leader nord coreano, Kim Jong-un ha licenziato immediatamente il vice premier Yang Sungho durante una visita al progetto di modernizzazione del Ryong song Machine Complex. La decisione è arrivata alla vigilia di un importante Congresso del Partito dei Lavoratori. Secondo l'agenzia ufficiale Kcna, il progetto ha causato difficoltà e rilevanti perdite economiche. L'agenzia afferma che "occorre rompere con le vecchie abitudini di disfattismo, irresponsabilità e passività" probabilmente riferendosi al vice premier estromesso.

