pure il papa invoca ordine e sicurezza

Il Papa invita alla pace e alla sicurezza, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per il bene comune. Leone XIV esprime gratitudine agli agenti di polizia per il loro sacrificio quotidiano. È fondamentale promuovere un clima di ordine e rispetto, contrastando ogni forma di illegalità e disordine, senza lasciarsi influenzare da posizioni polarizzate che alimentano conflitti e divisioni.

Leone XIV ringrazia gli agenti per il loro sacrificio a favore del bene comune. Tutto il contrario della sinistra che, dagli immigrati agli antagonisti, tifa per chi delinque. E, come Scuderi di Avs, si illude di poter fare a meno della repressione, in nome dell'inclusione. Perfino il Papa si è accorto che «ordine e sicurezza sono doni che costano sacrificio a chi li garantisce», cioè a poliziotti e carabinieri. Leone XIV, parlando a dirigenti e funzionari dell'ispettorato di pubblica sicurezza in Vaticano, ha ringraziato gli agenti, riconoscendo che con la loro attività contribuiscono «notevolmente al bene di tutti».

Il Papa invoca l’amnistia: "Stop a celle sovraffollate. Nessuno vada perduto"Il Papa ha chiesto un intervento urgente sulle condizioni delle carceri, invocando un’amnistia e l’applicazione di forme di clemenza.

