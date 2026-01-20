Puppo rivela | Non avevo la percezione di quanto Sinner fosse forte nello sci Ma in discesa aveva paura

Durante la seconda giornata degli Australian Open 2026, l'attenzione si concentra sui progressi di Francesco Maestrelli, che ha superato Atmane in cinque set, avanzando al secondo turno. Nel frattempo, Puppo commenta la straordinaria forza di Sinner nello sci, sottolineando come in discesa avesse ancora timori, nonostante la sua grande abilità. Un momento di confronto tra diverse discipline sportive, evidenziando la crescita e le sfide degli atleti italiani.

Seconda giornata di match agli Australian Open 2026. In casa Italia la gioia è sicuramente per la vittoria di Francesco Maestrelli che vola al secondo turno battendo il francese Atmane in cinque set. Domani spazio a Jannik Sinner che debutterà a Melbourne. Andiamo a sentire il commento di Dario Puppo su Tennismania. Le parole del giornalista di Eurosport: “Allora, devo dire che la prima giornata è stata abbastanza povera di elementi davvero significativi, mentre oggi è andata diversamente. Al di là di Maestrelli, che ha giocato comunque bene, anche se alcuni italiani hanno giocato ieri e purtroppo uno non giocherà perché Berrettini si è ritirato”. 🔗 Leggi su Oasport.it

