Punk rock e pop contemporaneo | Crista in concerto

Sabato 24, al Mama's Club, si terrà il concerto di Crista, cantautrice italiana nota per il suo stile tra punk, rock e pop contemporaneo. Sul palco, insieme a lei, la band composta da Luca Fol, Enrico Giannini e Marco “Kino” Capelli. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica dal carattere energico e autentico, in un ambiente intimo e accogliente.

Sabato 24, sul palco del Mama's Club, si esibirà in concerto la cantautrice rock Alessia Pensalfini - in arte Crista - insieme alla sua band formata da Luca Fol (chitarra, tastiere, voce); Enrico Giannini (basso, tastiere); Marco "Kino" Capelli (batteria). Romagnola di origini, Crista non ha.

