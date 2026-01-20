Pulizie ospedale di Terni precisazioni di Flaica Cub Umbria | Alle parole non sono seguiti i fatti
Flaica Cub Umbria critica Dussmann Service riguardo alle promesse non mantenute sulla tutela dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale Santa Maria di Terni. Il sindacato evidenzia un divario tra quanto dichiarato e le azioni concrete dell’azienda, proseguendo il confronto aperto sulla condizione dei dipendenti coinvolti nell’appalto.
Continua il “botta e risposta” tra il sindacato Flaica Cub Umbria e l'azienda Dussmann Service, in merito alla situazione dei lavoratori dell'appalto di pulizie all'interno dell'ospedale Santa Maria di Terni. In replica l'azienda tedesca ha sostenuto di aver affrontato le problematiche esistenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ospedale di Terni, la denuncia di Flaica Cub Umbria: buste paga sbagliate e diritti calpestati, caos nell’appalto pulizieLa Flaica Cub Umbria denuncia problemi nell’appalto delle pulizie all’ospedale di Terni, segnalando errori nelle buste paga e la compressione dei diritti dei lavoratori.
Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: "Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori"La Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’ospedale, impiegati dall’azienda Dussmann presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia.
