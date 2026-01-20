Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo per la Puglia, valida fino alle 14. Sono previsti venti forti orientali con raffiche di burrasca, che potrebbero influire sulle condizioni del territorio. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di maltempo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia con validità fino alle 14. Si fa riferimento a "venti forti orientali, con raffiche di burrasca." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Maltempo in arrivo su Puglia e Basilicata: piogge e calo termico - facebook.com facebook

Maltempo in Puglia, gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli: «Gravi danni a Brindisi e Foggia» x.com

