Il prosciutto cotto è stato classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come possibile agente cancerogeno di tipo 1. Questa valutazione evidenzia l’importanza di conoscere i rischi associati a questo alimento. In questa guida, spiegheremo cosa significa questa classificazione e proporremo alternative sane e pratiche da integrare nella dieta quotidiana per ridurre l’esposizione a sostanze potenzialmente dannose.

Il prosciutto cotto è cancerogeno. A dichiararlo è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha inserito ufficialmente l’alimento nel gruppo degli agenti cancerogeni. La notizia, che ha fatto il giro del web nell’arco di poche ore, ha suscitato anche apprensione tra i consumatori. Pur essendo confermata, è doveroso, però, qualche chiarimento. I precedenti clamorosi. Che alcuni alimenti o additivi possano essere potenzialmente cancerogeni è noto: è il caso, ad esempio, dei prodotti trattati con il glifosato, un antiparassitario molto usato dagli anni ’70, ma che dal 2015 è stato inserito nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene” (categoria 2A) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come ricorda anche il portale dell’ AIRC, l’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Prosciutto cotto cancerogeno di tipo 1”, cosa significa e come sostituirlo nella dieta quotidiana

Perché il prosciutto cotto è considerato “cancerogeno di tipo 1” dall’OMS e cosa dicono i nuovi studiIl prosciutto cotto, come altre carni lavorate, è stato classificato dall’OMS come cancerogeno di gruppo 1, indicando un potenziale rischio per la salute.

Prosciutto cotto cancerogeno, cosa c’è di veroRecenti studi evidenziano una possibile correlazione tra alcuni conservanti degli alimenti trasformati, come il prosciutto cotto, e un aumento del rischio di cancro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il prosciutto cotto è cancerogeno? Sì, ma non è una novità: la classificazione dell’IARC; Il prosciutto cotto è davvero cancerogeno come dice l’OMS? Giorgio Calabrese: Niente paura, ma serve equilibrio; Il prosciutto cotto è cancerogeno per l’uomo (dal 2015), ecco perché; OMS: il prosciutto cotto è ufficialmente cancerogeno.

Perché il prosciutto cotto è considerato cancerogeno di tipo 1 dall’OMS e cosa dicono i nuovi studi - L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato le carni lavorate, come il prosciutto cotto, come cancerogene di gruppo 1 ... fanpage.it

Prosciutto cotto: perché può essere cancerogeno e come ridurre il rischio - Il prosciutto cotto è cancerogeno? Come le carni lavorate aumentano il rischio di tumore secondo le linee guida dell’OMS. Ecco cosa sapere. notizie.it

PARMIGIANA di FINOCCHI 3 finocchi (grandi) 200 g provola 150 g prosciutto cotto 3 cucchiai parmigiano q.b. olio extravergine d’oliva q.b. sale q.b. pepe - facebook.com facebook