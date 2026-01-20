Prosa al Donizetti Beatrice Arnera e Antonio Ornano | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte di introduzione rispettando le indicazioni: 1. Ecco alcune delle principali iniziative in programma questa sera a Bergamo e provincia, tra spettacoli teatrali, performance e eventi culturali. Tra gli appuntamenti, la prosa al Teatro Donizetti con “Crisi di Nervi” di Anton Cechov, l’interpretazione di Beatrice Arnera alla ChorusLife Arena e la performance di Antonio Ornano al cineteatro Colognola. Una serata dedicata alla cultura e all’intrattenimento per tutti gli appassion

Lo spettacolo “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov” per la Stagione di Prosa al Teatro Donizetti, l’attrice Beatrice Arnera alla ChorusLife Arena, Antonio Ornano al cineteatro Colognola e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 20 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 gennaio alla fiera di Bergamo – Padiglione A prosegue la nuova edizione di “Italian Fine Art (IFA)”, mostra mercato dedicata all’arte antica e all’alto antiquariato. Gli orari sono: sino a venerdì 23 gennaio dalle 14 alle 19; sabato 24 e domenica 25 gennaio dalle 10 alle 19.🔗 Leggi su Bergamonews.it

